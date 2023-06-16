Bitlis merkezli 6 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Bitlis merkezli Muş, İstanbul, Hatay, Antalya ve Bursa'da eş zamanlı silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Mutki, Güroymak, Tatvan ve Hizan ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen organize suç örgütünün takibine adli makamların bilgisi dahilinde başlandığı belirtildi.

Bitlis merkezli Muş, İstanbul, Hatay, Antalya ve Bursa'da eş zamanlı silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu yapıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Mutki, Güroymak, Tatvan ve Hizan ilçelerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen organize suç örgütünün takibine adli makamların bilgisi dahilinde başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda, organize suç örgütünün faaliyetlerinin delillendirilmesine müteakip, adli makamlardan arama kararı alınarak Bitlis merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Yakalanan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 7 adet av tüfeği, 532 adet çeşitli çapta fişek, 1 adet hücum yeleği ve 1 adet silah üstü dürbün ele geçirilmiştir. Organize suç örgütü lideri ile birlikte toplam 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasına müteakip adli makamlara sevk edilmiştir" denildi. - BİTLİS