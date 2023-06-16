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Bitlis'te silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Bitlis'te silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

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p>BİTLİS merkezli 6 ilde jandarmanın silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

p>BİTLİS merkezli 6 ilde jandarmanın silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarla silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Bitlis'in Mutki, Güroymak, Tatvan ve Hizan ilçeleri ile Muş, İstanbul, Hatay, Antalya ve Bursa'da yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 7 av tüfeği, çeşitli çaplarda 532 mermi, hücum yeleği ve silah üstü dürbün ele geçirildi.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

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