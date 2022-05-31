BİTLİS MERKEZLİ 6 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 12 GÖZALTI - Haberler

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BİTLİS MERKEZLİ 6 İLDE PKK/KCK OPERASYONU: 12 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİTLİS merkezli 6 ilde, jandarma tarafından düzenlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS merkezli 6 ilde, jandarma tarafından düzenlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarını işlediği belirlenenlere yönelik Bitlis merkezli Aydın, Siirt, Muğla, Diyarbakır ve Muş'ta eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı; ev ve iş yerlerindeki aramalarda da 13 akıllı cep telefonu, 2 tuşlu cep telefonu, 17 SIM kart, 4 hafıza kartı, 58 DVD CD, 4 kaset, 14 fotoğraf makinesi film rulosu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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