Bitlis merkezli 3 ildeki terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Haberler

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Bitlis merkezli 3 ildeki terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis merkezli 3 ildeki terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Bitlis merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bitlis merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları suçlamasıyla Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçeleri ile Siirt ve İstanbul'da gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Bitlis, Terör, Siirt, PKK, Güncel, Haberler

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