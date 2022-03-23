Bitlis'te eğitime kar engeli

Bitlis merkez ile Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yatılı bölge okulları hariç tüm okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Bitlis ve Tatvan merkez ile bağlı köy ve beldelerinde, yatılı bölge okulları (YBO) hariç tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engeli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedildi.