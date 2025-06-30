Bitlis Lisesi Mezunları 39 Yıl Sonra Buluştu

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1986 yılında Bitlis Lisesi'nden mezun olan 20 öğrenci ve bazı öğretmenleri, 39 yıl sonra okullarında bir araya geldi. Gezi programı sayesinde hem okul hem de Bitlis'in güzelliklerini keşfettikleri buluşmada, duygusal anlar yaşandı.

Bitlis Lisesi'nden 1986'da mezun olan 20 kişi ile bazı öğretmenleri, 39 yıl sonra eğitim gördükleri okulda bir araya geldi.

Liseden mezun olduktan sonra farklı illere yerleşen 20 okul arkadaşı ile o dönem öğretmenlik yapan 6 öğretmen, Bitlis'te düzenlenen programda buluştu.

Nemrut Krater Gölü, Selçuklu Meydan Mezarlığı ile Adilcevaz ve Tatvan ilçelerindeki doğal güzellikleri gezen grup, daha sonra Atatürk Mahallesi'ndeki eğitim gördükleri liseyi ziyaret etti.

Okulu gezen, sıralarda oturan eski mezunlar ve öğretmenleri, geçmiş günleri yad etti.

Bazı mezunların duygusal anlar yaşadığı ziyarette eski matematik öğretmeni Bayram Çetiner, buluşma dolayısıyla gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi.

Beden eğitimi öğretmeni Mahinur Çetiner, ilk görev yeri olan okuldaki buluşma için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Eski öğrencilerimi görünce çok mutlu oldum. Gençlik yıllarıma gittim. Duygularımı dile getiremiyorum. Bitlis'i yıllar sonra muhteşem buldum. Çok gelişmiş. En güzel tarafı ise eğitim alanındaki atılımlar." dedi.

Müzik öğretmeni Nihal Kılıç ise "Öğrencilerimiz bizleri aşmış, hepsi güzel yerlere gelmiş, çocuklarını okutmuşlar. Duygularımız aynı yerde buluştu. Ne kadar birbirimizi sevip saygı gösterdiğimizi gördük. Aynı kucaklaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski mezunlardan Özcan Korgan da okulu bitirdikten sonra ailesiyle Bursa'ya taşındığını anlatarak, "Yaklaşık bir yıl önce bazı arkadaşlarımızla, eski dostlarımızla nasıl iletişim kurabileceğimizi konuştuk. Bitlis'in değişen, gelişen ve kabuğunu kıran yüzünü görünce, eğitimi ön planda tutarak ve öğretmenlerimizi de sürece dahil ederek böyle bir gezi organize ettik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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