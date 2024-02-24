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Bitlis kırsalında terör örgütü PKK mensuplarından silah ve mühimmat ele geçirildi

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Bitlis'in kırsalında gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensupları tarafından araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlar devam ediyor.

Bitlis kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, il merkezi kırsalında 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1100 fişek, 50 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, keskin nişancı tüfeği şarjörü ve mayon kutusu ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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