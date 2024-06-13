Bitlis Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü sergisi düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tanıtım sergisi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Tatvan Jandarma Komutanlığınca Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi girişinde düzenlenen sergide, kullanılan silah ve teçhizatlar tanıtıldı.

Kadın komutanlar, sergiyi ziyaret eden aileleri, KADES ve trafik uygulamaları hakkında bilgilendirildi.

Sergiyi ziyaret eden Mahmut Ayaz, son yıllarda silah üretiminde Türkiye'de büyük gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Ayaz, "Türkiye'de şu an çok özellikli silahlar üretiliyor. Bildiğiniz gibi etrafımızdaki ülkelerde savaşlar var. Bu sergiyi de çok güzel buldum. Üzerinde Türk markası olan böylesi güzel üretimlerin aralıklarla vatandaşa tanıtılmasında fayda var. Ülkemizi güçlü görmek bizi çok sevindiriyor." dedi.