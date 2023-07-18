Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilk kez ağır ceza mahkemesi kurulacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK'nın 2023 yaz kararnamesi ile birlikte Tatvan ilçesinde ağır ceza mahkemesi kurulacağını duyurdu. Ayrıca, Tatvan'a yeni savcı ve hakim atamaları da yapıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bitlis'in Tatvan ilçesinde ilk kez ağır ceza mahkemesi kurulacağını duyurdu.

HSK'nın 2023 yaz kararnamesi dün akşam saatlerinde yayımlandı. Kararname ile birlikte Bitlis'in Tatvan ilçesinden de bazı savcı ve hakimlerin görev yerleri değişirken, ilçeye yeni savcı ve hakim atamaları da yapıldı. Açıklanan kararname ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tatvan'da ilk kez kurulacak olan ağır ceza mahkemesinin bilgisini de paylaştı. Bakan Yılmaz, "Ağır ceza mahkemesi başkanı olarak 118 atama gerçekleştirildi. Tatvan'da ilk kez ağır ceza mahkemesi kurularak faaliyete geçirilmesi planlanmış ve ağır ceza mahkemesi başkanı ataması yapılmıştır" dedi.

Öte yandan, yayınlanan kararnameye göre Ödemiş Hakimi İbrahim Mısırcı Tatvan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atandı.

Ayrıca; kararname ile birlikte Tatvan'da görev yapan 1 hakim ve savcı başka şehirlere atamaları yapılırken, ilçeye 2 hakim, 1 savcı ve 1 ağır ceza mahkemesi başkanı ataması yapıldı. - BİTLİS