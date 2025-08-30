Bitlis'in Hizan İlçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, törenle kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Piyade Teğmen Alperen Demir yaptı.

Daha sonra Kaymakam Sait Muhammed Bilgin, makamında tebrikleri tebrik etti.

Programa, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fazlı Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alperen Sefaçelik, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilciler ile vatandaşlar katıldı.