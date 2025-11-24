Bitlis'in Hizan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen bir törenle kutlandı. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü çelenk sundu ve günün anlamı hakkında bir konuşma yapıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.
Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan'ın çelenk sunmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmayla son bulan törene İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Çağatay Çakır, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.
Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel