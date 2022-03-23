Bitlis'in Ahlat ilçesinde eğitime kar engeli

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yoğun kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilçe merkezi, bağlı belde ve köylerde tüm örgün, yaygın ve özel eğitim kurumlarında, eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engeli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.