Bitlis'in Güroymak ilçesinde eğitime kar engeli - Haberler

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde eğitime kar engeli

AA - Filit Gülelçin - Güncel
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde eğitime kar engeli

Bitlis'in Güroymak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime bugün ara verildi.

GÜROYMAK, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerdeki eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.

AA / Filit Gülelçin - Güncel

Güroymak, Bitlis, kar, Güncel, Haberler

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