Bitlis'in Güroymak ilçesinde eğitime kar engeli

GÜROYMAK, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerdeki eğitim kurumlarında eğitime bugün ara verildiği aktarıldı.