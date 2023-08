Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlamaları başladı

BİTLİS - Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlamaları başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın Atatürk heykeline çelenk sunmasıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajından sonra konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Vatanın kurtuluşu için ön sırada kahramanca savaşan şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlis'imizde de içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergileyerek, Bitlis'imizi düşman işgalinden kurtarmış ve özgürlüğüne kavuşturmuştur. Bitlis, 1. Dünya Savaşı'yla beraber Anadolu'da işgal edilen vilayetler içinde istiklaline kavuşan ilk şehirdir. Bu kurtuluş, milli mücadelenin ilk kıvılcımıdır. Bizler de bu toprakların nasıl ve ne şartlarda kazanıldığını bilerek, ecdadın 7'den 70'e vermiş olduğu bu birlik ve beraberlik ruhunu daim kılmalıyız. Onların kararlılığı ve vatan savunmasındaki asil duruşu bizlere örnek olmalıdır. Bütün bunları bir emanet bilmeli ve emaneti yücelterek korumayı kendimize ilke edinmeliyiz. Kahramanların bizlere emanet ettiği bu kadim şehir Bitlis'i, tüm alanda Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri haline getirmek ve bulunduğu konumdan daha ileriye taşımak için mücadeleye devam etmeliyiz. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkes her günü 8 Ağustos ruhuyla yaşamalı, ülkemizi ve milletimizi aydınlık günlere ulaştırma gayesiyle çalışmalı, üzerine aldığı her türlü görev ve misyonu, bu vatanı miras bırakan ecdadımıza layık bir şekilde yerine getirmelidir. Tarih boyunca kadim milletler arasında ilk sıralarda yer almamızı sağlayan bu yüce değerlerin, bundan sonra da her türlü badireyi aşmamızı sağlayacağından asla tereddüt etmiyorum" diye konuştu.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu, yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğrenciler, askeri erkan, polisler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programı, halk oyunları gösteri ile sona erdi.