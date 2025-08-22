Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri başladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri, düzenlenen programla başladı.

"Sultan Alparslan Otağı"nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'ndeki program, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösterisinin ardından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, burada yaptığı konuşmada, milletin şanlı zaferinin tarihe altın harflerle yazıldığı ve Anadolu'nun kapılarının ebediyen açıldığı 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Malazgirt Zaferi'nin bir savaş galibiyeti değil, Sultan Alparslan'ın cesaretiyle Anadolu'yu ebedi yurt yapan tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

"O gün atılan adım bugün bizlere vatan kılınan bu toprakların da temelini oluşturmuştur. Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin güçlü destekleriyle düzenlenen bu etkinlikler, konserlerden söyleşilere, kültürden geleneksel spor müsabakalarına kadar geniş bir yelpazede bu tarihi ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük bir anlam taşımaktadır. Malazgirt ruhu milletimize daima güç verecek, 1000 yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştirecek ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun en sağlam dayanaklarından birisi olacaktır. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başta Sultan Alparslan olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi de minnetle yad ediyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum."

"Kardeşliğimizi her zamankinden daha güçlü tutmak zorundayız"

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Gazze'de dünyanın gözü önünde kadın, çocuk ve bebek demeden soykırım yapan İsrail'i lanetlediklerini belirtti.

954 yıl önce Malazgirt'te bu memleketin mayasını yoğurmak için bir araya gelen insanların mücadelesini bugüne taşımak için etkinlikleri yaptıklarını ifade eden Bedirhanoğlu, şöyle dedi:

"Bugün hem bölgede hem dünyada söz sahibi bir ülke olacaksak, Filistin'deki mazlum kardeşlerimizin sesine daha büyük ses olacaksak, onların mücadelesine daha büyük mücadele katacaksak, sadece Filistin'de değil dünyanın dört bir yanında süren ölümlere, süren katliamlara daha yüksek ses çıkaracaksak, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda sesini yükselteceği bir gücü ve mukavemeti ona vereceksek, 954 yıldır süren bu mücadeleyi daha da zirveye taşımak için birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi her zamankinden daha güçlü tutmak zorundayız. Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhur İttifakı'mızın önderliğinde kardeş kanını durdurmaya, bölgede birliği, beraberliği, sükuneti tesis ve temin etmek için yürütmüş olduğumuz Terörsüz Türkiye projemiz ile Ahlat etkinlikleri bu sene bir başka anlamlı ve manidar."

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da etkinliklerin bu yıl da huzur içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Bu topraklarda ümmetin birlik ve beraberliğinin temelinin atıldığını dile getiren Tanğlay, "Ümmetin o günkü birlik ve beraberliğinin günümüzde de yaşanması ve İsrail'deki soykırıma, Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize yapılan zulme engel olması için buradan dua ediyoruz. Bizi mutlu eden şeylerden biri de 25 Ağustos'ta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı'mız, dünya lideri, ümmetin umudu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı burada misafir etme şerefine erişeceğiz." dedi.

"Ahlat, zaferin kapısıdır"

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, "Sultan Alparslan kahraman ordusuyla sadece bir savaş kazanmadı, aynı zamanda bu topraklara ebedi vatan mührünü vurdu. Bu ruhun mirasçılarıyız. Ahlat, zaferin kapısıdır. Okçular Vakfı olarak 9 yıldır bu etkinliği sürdürmenin ve gelecek nesillere aktarmanın onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Sultan Alparslan ve aziz şehitlerimizi, kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Etkinliğe katılanlara şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ahlat'ın, Ertuğrul Gazi'nin doğduğu yer olması sebebiyle Osmanlı Devleti'nde de "Ataşehir" olarak anıldığını söyledi.

Anadolu'daki Türk varlığının temeli olan 1071 Malazgirt Savaşı öncesinde Sultan Alparslan'ın karargahını buraya kurduğunu anlatan Gülmez, "Malazgirt Ovası'na buradan hareket etti. Kazanılan zafer sonrasında savaşta şehadet şerbetini içerek şehit düşen askerlerimiz Ahlat'a defnedildi. Bağrında misafir ettiği binlerce şehidin ihtişamlı mezar taşları ve zarif kümbetler tarihe tanıklık etmeyi sürdürürken Ahlat'a müstesna bir görünüm de kazandırdılar. Bugün burada tekrar muhabbetle kucaklaşırken, Malazgirt ruhu yeniden şekillenirken, bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökerken, Ahlat'ta mütevazi bir yerleşkeden çağlar ötesine fışkıracak yeni hamlelerin de doğum sancılarını yaşamaktayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Karakaya, beraberindekilerle alanda kurulan çadırlarda sergilenen ürünleri inceledi, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vatandaşlar da alanda kurulan çadırları ve stantları gezdi.

Program kapsamında güreş müsabakaları, halk oyunları ve atlı cirit gösterileri yapıldı, jandarma atlı birlikleri de alanda devriye görevi yaptı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri ise alanda zeybek oynadı, motorla gösteri yaparak Türk bayrağı açtı.

Programa, Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, belediye başkanları, kurum amirleri, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.