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Bitlis İl Genel Meclis Başkanı Ali Akın, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti

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Bitlis İl Genel Meclis Başkanı Ali Akın, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı makamında ziyaret etti. Rektör Elmastaş, Akın'a üniversitenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Akın ise üniversitenin yanında olduklarını belirtti.

Bitlis İl Genel Meclis Başkanı Ali Akın, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektör Elmastaş, Akın'a üniversitenin çalışmaları ve üniversitenin bölgeye katkı sağlamak adına yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Akın ise her zaman üniversitenin yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Eren Üniversitesi Meclis Başkanı Rektör Bitlis Eğitim Güncel Haberler

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