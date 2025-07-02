Bitlis Hizan'da Tarihi Taş Evler Turizme Katkı Sunuyor

Bitlis Hizan'da Tarihi Taş Evler Turizme Katkı Sunuyor
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Hizan ilçesindeki Uzuntaş köyü, tarihi taş evleriyle doğaseverler ve fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor. Yıl boyunca ziyaret edilen bu evler, bölgenin turizmine büyük katkı sağlıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde dağların yamaçlarına ve vadilere inşa edilen asırlık taş evler tarihi dokusuyla dikkat çekiyor.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Uzuntaş köyündeki tarihi taş evler, ilçenin turizmine katkı sunuyor.

Dağların yamaçlarına ve vadilerde inşa edilen taş evler, yılın her döneminde doğaseverler ve fotoğraf sanatçıları tarafından ziyaret ediliyor.

Bölgeye giden fotoğraf sanatçıları, eşsiz manzarayı ve köydeki doğal yaşamı görüntülüyor.

Diyarbakır'dan gelen fotoğraf sanatçısı Atilla Görür, sosyal medya paylaşımlarında Uzuntaş köyünün fotoğraf ve görüntülerini çok sık gördüğünü söyledi.

Köyün manzarasının çok güzel olduğunu belirten Görür, "Tarihi atmosfer var burada. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Çekim için mükemmel bir ortam sunuyor." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
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