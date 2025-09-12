Haberler

Bitlis Hizan'da Okul Güvenliği İçin Önlemler Alındı

Hizan Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılına girilmesiyle birlikte okul önlerinde güvenlik önlemleri alarak öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalar başlattı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde güvenlik önlemi aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin güvenliği için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, okulların çevresinde önlem alan ekipler, trafik düzenini sağlıyor, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gelmelerine yardımcı oluyor.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
