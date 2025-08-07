Bitlis Hizan'da Motosiklet Denetimleri Gerçekleştirildi

Bitlis Hizan'da Motosiklet Denetimleri Gerçekleştirildi
Bitlis'in Hizan ilçesinde, emniyet güçleri tarafından motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı. Sürücülerin kask kullanımı ve belgeleri kontrol edilirken, ihlaller nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş şubelerinden ekipler, motosiklet sürücülerine yönelik kontrollerini sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimde ekipler, sürücülerin kask kullanımını, sürücü belgelerini, ruhsat ve plakalarını kontrol etti.

Denetimlerde, ihlaller nedeniyle sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
