Bitlis Hizan'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bitlis Hizan'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

İlçe kırsalındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangını yerleşim yerlerine ve ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Orhan Alca - Güncel
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