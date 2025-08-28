Bitlis Hizan'da Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

Bitlis Hizan'da Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Yelkıran köyünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. İtfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edilerek yangını kontrol altına aldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Yelkıran köyündeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

