Bitlis Hizan'da Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü

Bitlis'in Hizan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Yelkıran köyündeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.