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Bitlis haberleri | Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları F-16'lar Ahlat'ta gösteri uçuşu yaptı

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Bitlis haberleri: Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları F-16'lar Ahlat'ta gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları F-16'lar Ahlat'ta gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Malazgirt Bitlis Güncel Haberler

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