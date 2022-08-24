Bitlis haberleri | Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları F-16'lar Ahlat'ta gösteri uçuşu yaptı Güncel Haberler Bitlis haberleri: Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları F-16'lar Ahlat'ta gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları F-16'lar Ahlat'ta gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Güncel Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu Malazgirt Bitlis Güncel Haberler

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