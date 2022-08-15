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Bitlis haberleri: Bitlis'te 2 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis haberleri: Bitlis'te 2 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bitlis haberler: Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilde 2 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilde 2 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, dün durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Aramada, 2 kilo 58 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Tatvan Bitlis Güncel Haberler

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