Bitlis haberi: Tatvan Kaymakamı Demir sanayi esnafını ziyaret etti
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Bitlis haberine göre Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Küçük Sanayi Sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.
Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Küçük Sanayi Sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.
Demir, Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Soner Ergün, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyar Sağnıç ile sanayi sitesine ziyarette bulundu.
Burada iş yeri sahipleriyle bir araya gelen Demir, sorun ve taleplerini dinledi.
Ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getiren esnaf da Kaymakam Demir'e teşekkür etti.
Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel