Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis haberi! Tatvan'daki anaokulu öğrencileri hayvan rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

Güncel Haberler

Bitlis haberi! Tatvan'daki anaokulu öğrencileri hayvan rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

Bitlis haberi: Bitlis'in Tatvan ilçesinde Faki Teyran Anaokulu öğrencileri, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Tatvan Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Faki Teyran Anaokulu öğrencileri, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Tatvan Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile rehabilitasyon merkezine giden öğrenciler, burada kedi ve köpekleri sevdi.

Merkez ve hayvanlar hakkında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Geylani, ilçe merkezindeki sahipsiz tüm sokak hayvanlarının bakımlarını yaptıklarını söyledi.

Belirlenen program çerçevesinde sokak hayvanlarına aralıksız yiyecek dağıtıldığını, yaralı ve hasta hayvanların ise tedavi edildiğini anlatan Geylani, şöyle konuştu:

"Çevre il ve ilçelerden de yaralı ve hasta hayvanlar getirilerek burada tedavi ediliyor. Hayvanların bakımını yapan ekiplerimiz, sokaklardaki köpek ve kediler için her gün belirli saatlerde yiyecek ve mama dağıtıyor. Sahipsiz hayvanların aşılama ve tedavilerini takip eden ekiplerimiz, günlük sağlık taraması da yapıyor. Hayvanları korumak, sahiplenmek ve bakımlarını yapmak insanların görevidir. Onlar da sevgi ve ilgiye muhtaç. Sağ olsun ilçemizdeki hayvanseverler çok duyarlı, herkes imkanları doğrultusunda onları sahipleniyor, ilgileniyor ve yiyecek veriyor. Bu nedenle sokaklarımızdaki sahipsiz hayvanlar gayet sağlıklı. Bu önemli günde burayı ziyaret eden öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel

Tatvan Bitlis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title