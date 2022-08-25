Bitlis haberi! Adilcevaz'da doğalgaz çalışmalarına başlandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde doğalgaz çalışmalarına başlandı.

Çalışmaların başlatıldığı alanda düzenlenen törene katılan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, ilçe için tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.

İlçenin doğalgaza kavuşması için büyük emeler harcadıklarını belirten Kiler, "2026 yılı programına alınan doğalgaz çalışmaları Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde başladı. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla 2023 yılında ilçemiz doğalgaza kavuşacak." dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise ilçede birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Doğalgaz eksikliğini birçok soruna neden oluyordu. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla doğalgaz sisteminin temelini attık. Doğalgazın konforunu bir yıl sonra evlerimizde yaşayacağız. İlçemizde açtığımız tekstil atölyesinde 200 hemşerimiz ekmek kazanıyor. Milletvekilimiz Vahit Kiler'in girişimiyle 300 kişilik bir tekstil atölyesi daha açmak için yer tespiti yaptık. Sanayi Bakanlığımızın yapacağı binada 300 hemşerimiz çalışma imkanı bulacak." diye konuştu.

Doğugaz Genel Müdürü Serhat Demircan ise gelecek yıl eylül ayında ilçenin doğalgaz çalışmalarını tamamlayacaklarını ifade etti.

Törene, Kaymakam İsmail Demir, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.