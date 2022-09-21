Bitlis haber... Tatvan'da toz fırtınası paniği Güncel Haberler Bitlis gelişmesine göre Tatvan'da toz fırtınası paniği Bitlis'in Tatvan ilçesinde oluşan toz fırtınası korku dolu anlat yaşattı. Tatvan'da toz fırtınası paniği BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde oluşan toz fırtınası korku dolu anlat yaşattı. Tatvan ilçesinde etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tatvan-Bitlis arasında bulunan Rahva mevkiinde oluşan toz fırtınası nedeniyle adeta göz gözü görmedi. O anlar elektrik direğinde çalışma yapan elektrik işçisinin cep telefonunun an be an yansıdı. Toz fırtınasına metrelerce yükseklikteki yüksek gerilim hattında yakalanan işçinin çekmiş olduğu görüntüler toz fırtınasının boyutunu gözler önüne serdi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay Tatvan Bitlis Güncel Haberler

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