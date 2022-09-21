Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis haber... Tatvan'da toz fırtınası paniği

Güncel Haberler

Bitlis gelişmesine göre Tatvan'da toz fırtınası paniği Bitlis'in Tatvan ilçesinde oluşan toz fırtınası korku dolu anlat yaşattı.

Tatvan'da toz fırtınası paniği

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde oluşan toz fırtınası korku dolu anlat yaşattı.

Tatvan ilçesinde etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tatvan-Bitlis arasında bulunan Rahva mevkiinde oluşan toz fırtınası nedeniyle adeta göz gözü görmedi. O anlar elektrik direğinde çalışma yapan elektrik işçisinin cep telefonunun an be an yansıdı. Toz fırtınasına metrelerce yükseklikteki yüksek gerilim hattında yakalanan işçinin çekmiş olduğu görüntüler toz fırtınasının boyutunu gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay - Güncel

Tatvan Bitlis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title