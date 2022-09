Bitlis haber... Tatvan'da toz fırtınası paniği

Tatvan'da toz fırtınası paniği

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde oluşan toz fırtınası korku dolu anlat yaşattı.

Tatvan ilçesinde etkili olan toz fırtınası hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tatvan-Bitlis arasında bulunan Rahva mevkiinde oluşan toz fırtınası nedeniyle adeta göz gözü görmedi. O anlar elektrik direğinde çalışma yapan elektrik işçisinin cep telefonunun an be an yansıdı. Toz fırtınasına metrelerce yükseklikteki yüksek gerilim hattında yakalanan işçinin çekmiş olduğu görüntüler toz fırtınasının boyutunu gözler önüne serdi.