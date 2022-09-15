Bitlis haber: Hizan'da İlköğretim Haftası kutlandı Güncel Haberler Bitlis haberlerine göre Bitlis'in Hizan ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen programlarla kutlandı. Bitlis'in Hizan ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen programlarla kutlandı. Hükümet Konağı bahçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet İlkokulu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteri sunuldu. 4. sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan öğrencilere Türk bayrağı vermesiyle son bulan programa katılan Kaymakam Nurhalil Özçelik, öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Güncel Kaynak: AA / İlhan Eren İnan Hisarcık Bitlis Hizan Güncel Haberler

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