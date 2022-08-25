Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis haber... Bitlis'teki 75 yıllık tarihi otelin restorasyonuna başlandı

Güncel Haberler

Bitlis haber... Bitlis'teki 75 yıllık tarihi otelin restorasyonuna başlandı

Bitlis gündem haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesindeki İşletme Oteli tarihi dokusuna uygun restore ediliyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki İşletme Oteli tarihi dokusuna uygun restore ediliyor.

Van Gölü Feribot İşletme Müdürlüğü tarafından 1947 yılında yapılan otel, açıldığı günden itibaren birçok ülkeden binlerce konuğu ağırladı.

Uzun süre atıl durumda olan otel tadilat ve restorasyon çalışmaları yapılmak üzere Tatvan Belediyesine devredildi.

Tarihi dokusuna uygun şekilde restorasyonuna başlanan otelin, belediye bünyesinde Konuk Evi ve Butik Otel olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, uzun süre boş kalan otelin bakımsızlıktan dolayı kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Otelde çıkan yangın nedeniyle ahşap kısımların yandığını aktaran Geylani, şunları kaydetti:

"Harabeye dönmüş otel, belediyemiz tarafından tadilatla yenilendi. Restorasyon çalışmaları devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı destekleriyle başlattığımız çalışmalar sürüyor. 13 odalı otelin restoran kısmında her gün yöresel yemekler hazırlanacak. Aynı zamanda halka da açık olacak. Bu otelin Tatvan için ayrı bir önemi var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel

Tatvan Bitlis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title