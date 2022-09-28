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Bitlis haber: Bitlis'te 30 kilogram esrar ele geçirildi

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Bitlis haber: Bitlis'te 30 kilogram esrar ele geçirildi

Bitlis gündem haberine göre Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 30 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 30 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 27 Eylül'de il merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 30 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel

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