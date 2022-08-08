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Bitlis haber | Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla 30 kilometre pedal çevirdiler

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Bitlis haber | Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla 30 kilometre pedal çevirdiler

Bitlis haberleri: Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, doğaseverler ve bisiklet tutkunlarından oluşan grup, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Tatvan ilçesinde 30 kilometre pedal çevirdi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, doğaseverler ve bisiklet tutkunlarından oluşan grup, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla Tatvan ilçesinde 30 kilometre pedal çevirdi.

Saray Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak amacıyla Taş Mahallesi'ne kadar bisiklet sürdü.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, yaptığı açıklamada, katılımcılarla 30 kilometre pedal çevirdiklerini belirtti.

"Büyük Bitlis Buluşmaları" etkinliklerinin devam ettiğini aktaran Özel, "Bu etkinliğe destek vermek adına buradayız. Çevre temizliğine ve doğanın korunmasına dikkat çekmek amacıyla aralıklarla etkinlikler düzenliyoruz. Van Gölü koruma eylem planına olan desteğimiz de devam ediyor. Van Gölü ve çevresinin sit alanına dahil edilmesi bizi fazlasıyla mutlu etti. Çevrenin korunmasına katkı sunmak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Van Gölü Tatvan Bitlis Güncel Haberler

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