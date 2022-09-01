Bitlis gündem haberleri... Tatvan Kaymakamı Demir, göreve başladı
Güncel Haberler
Edinilen Bitlis gelişmesine göre Tatvan Kaymakamlığına atanan Dr. Remzi Demir, görevine başladı.
Tatvan Kaymakamlığına atanan Dr. Remzi Demir, görevine başladı.
Makamında tebrikleri kabul ederek kurum amirleriyle toplantı yapan Demir, ilçedeki çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Demir, Tatvan'da bulunmaktan ve böyle güzel bir ilçede görev yapacak olmanın memnuniyetini yaşadığını söyledi.
Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel