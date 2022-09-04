Bitlis gündem haberleri | İranlı doğaseverler bisiklet turu kapsamında Adilcevaz'ı dolaştı

İran'dan gelen 24 kişilik doğasever, Van Gölü çevresindeki bisiklet turu kapsamında Bitlis'in Adilcevaz ilçesini dolaştı.

İran'dan bisikletleriyle ilçeye gelen turistler, Van'dan yola çıkara Van Gölü çevresindeki yerleşim yerlerini ve doğal güzellikleri dolaştı, tarihi mekanları ziyaret etti.

Muhammed El Şahedi, Türkiye'ye daha önce 4 arkadaşıyla birlikte gelerek Van Gölü ve çevresini gezdiklerini söyledi.

Ülkelerine döndüklerinde kentin güzelliklerini arkadaşlarına anlattıklarını belirten Şahidi, "Bu kez 24 kişiyle geldik. Adilcevaz'da kamp kurduk. Buranın insanları çok iyi. İki ülkenin halkı kaynaşsın istiyoruz. Bölgede kamp alanlarının, kafeteryaların ve restoranların çoğalması gerekiyor. Çok memnun kaldık. Tekrar gelmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Helya El Şahedi ise İran'dan Adilcevaz'a yaklaşık 300 kilometre pedal çevirdiğini anlatarak, "Buralar çok güzel, çok beğendik. İran'daki arkadaşlarımıza buraları anlatıyoruz. Onlarda gelecekler." ifadesini kullandı.