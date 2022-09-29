Bitlis gündem haberleri... Bitlis Valisi Çağatay "Dereüstü Islah Projesi" ile Bitlis Çayı Viyadüğü'nü inceledi Güncel Haberler Bitlis haberlerine göre Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Dereüstü Islah Projesi" ile Bitlis Çayı Viyadüğü'nde yürütülen çalışmaları kontrol etti. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Dereüstü Islah Projesi" ile Bitlis Çayı Viyadüğü'nde yürütülen çalışmaları kontrol etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çağatay, Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan ile kent merkezinde yürütülen "Dereüstü Islah Projesi" ve Bitlis- Diyarbakır kara yolundaki Bitlis Çayı Viyadüğünde incelemelerde bulundu. Çağatay, Islah projesi kapsamında binaların yıkılmasıyla gün yüzüne çıkan tarihi 10 köprüde devam eden restorasyon çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra viyadüğün yapıldığı bölgeye geçen Çağatay, 54 metre yüksekliğinde, 12 ayaktan oluşan 900 metre uzunluğundaki viyadüğü inceledi. Çağatay'a, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Emniyet Müdürü Celal Özcan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Doğan Yorulmaz eşlik etti. Güncel Kaynak: AA / Şener Toktaş Ali Arslan Diyarbakır Bitlis Güncel Haberler

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