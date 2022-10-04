Bitlis gündem haberleri | Bitlis'te otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Bitlis haber... Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Tatvan'dan Ahlat istikametine giden U.K. yönetimindeki 11 AAR 037 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Aydın Karaca'ya (57) çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan Tatvan-Ahlat karayolu, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Güncel Kaynak: AA / Servet Taşdemir Karşıyaka Tatvan Bitlis Aydın Güncel Haberler

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