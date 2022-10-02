Bitlis gündem haberleri: Ahlat'ta 'Yarım Ay'ın tarihi yapılarla oluşturduğu görüntü hayran bıraktı Güncel Haberler Gelen Bitlis haberlerine göre - Ahlat'ta 'Yarım Ay'ın tarihi yapılarla oluşturduğu görüntü hayran bıraktı Bitlis'in Ahlat ilçesinde görülen 'Yarım Ay'ın tarihi yapılarla oluşturduğu görüntü hayran bıraktı. - Ahlat'ta 'Yarım Ay'ın tarihi yapılarla oluşturduğu görüntü hayran bıraktı BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde görülen 'Yarım Ay'ın tarihi yapılarla oluşturduğu görüntü hayran bıraktı. Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası beliren Yarım Ay, tarihi mezar taşları, kümbetler ve cami minareleriyle birlikte seyri doyumsuz görüntüler oluşturdu. Yarım Ay'ın, Selçuklu Meydan Mezarlığında, Ulu Kümbet ve Cami minareleriyle oluşturduğu görüntü hayranlık uyandırırken fotoğraf tutkunları da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay Bitlis Cami Güncel Haberler

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