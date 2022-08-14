Bitlis haberi! Ahlat'ta "2. Şöhretler Karması Futbol Turnuvası" düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "2. Şöhretler Karması Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Ahlat Gençlik Spor Kulübünce organize edilen turnuvada 40 yaş ve üstü sporculardan oluşan 4 takım mücadele etti.

Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakalar öncesinde konuşan kulüp başkanı Kenan Örken, ikincisini düzenledikleri turnuvaya şehir dışından da katılımın olduğunu söyledi.

Takımlara teşekkür eden Örken, "İlçemizde spora emek vermiş 40 yaş ve üzeri sporseverleri bir araya getiriyoruz. 40 ile 70 yaş arasında abilerimiz formalarını giyerek bu organizasyonun içinde yer aldılar. Turnuvayı her yıl büyüterek yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Turnuvaya katılan 68 yaşındaki Nahit Horosan ise bu sayede arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Uzun yıllar Ahlat'ta futbol oynadık. Turnuva için Bursa'dan geldim. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.