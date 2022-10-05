Bitlis gündem haberi: Bitlis'te 'Şişkin Ay' hayran bıraktı Güncel Haberler Bitlis habere göre Bitlis'te 'Şişkin Ay' hayran bıraktı BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde net bir şekilde görülen Ay'ın 'Şişkin Ay' evresi, hayranlık uyandırdı. Bitlis'te 'Şişkin Ay' hayran bıraktı BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde net bir şekilde görülen Ay'ın 'Şişkin Ay' evresi, hayranlık uyandırdı. Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası Van Gölü'nün üzerinde beliren Şişkin Ay ilerleyen saatlerde gökyüzünün kararmasıyla daha belirginleşti. Şişkin Ay'ın gökyüzünde oluşturduğu görüntü hayranlık uyandırırken fotoğraf tutkunları da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı. Ay'ın 9 Ekim Pazar günü dolunay haline gelerek daha parlak ve belirgin olacağını belirten fotoğrafçılar o günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay Van Gölü Bitlis Güncel Haberler

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