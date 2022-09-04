Bitlis gündem haberi: Bitlis'te hortum kamerada Güncel Haberler Edinilen Bitlis gelişmesine göre BİTLİS'te, bugün meydana gelen ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. BİTLİS'te, bugün meydana gelen ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Bitlis- Güroymak ilçesi yol ayrımında bulunan Organize Sanayi Bölgesinde iş yerlerine yakın bir noktada hortum meydana geldi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum çevrede endişeye neden oldu. O anlar bölgedeki tekstil fabrikaları işçilerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Herhangi bir zarara yol açmayan hortum birkaç dakika içinde kayboldu. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş Güroymak Bitlis Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bitlis gündem haberi: Bitlis'te hortum kamerada - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.