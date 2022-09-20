Bitlis gündem haberi... Bitlis'te çalınan motosiklet sahibine teslim edildi Güncel Haberler Edinilen Bitlis haberine göre Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde polis ekiplerince bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde polis ekiplerince bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi. Orta Mahalle'de yaşayan ve evinin önünden motosikleti çalınan Erdem Uyguzer, Adilcevaz Emniyet Müdürlüğüne giderek ekiplerden yardım istedi. Bunun üzerine, olayla ilgili çalışma yürüten ekipler, motosikleti H.P isimli şüphelinin çaldığını tespit etti. Ağrı'nın Patnos ilçesinde yakalanarak Adilcevaz Emniyet Müdürlüğüne getirilen H.P. hakkında adli işlem başlatıldı, çalıntı motosiklet ise sahibine teslim edildi. Uyguzer, 17 Eylül'de motosikletinin çalındığını belirterek, "Hemen polis ekiplerine haber verdim. İki gün süren takibin ardından çalınan motosikletim bugün bana teslim edildi. Emeği geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim." dedi. Güncel Kaynak: AA / Harun Nacar Adilcevaz Hisarcık Bitlis Güncel Haberler

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