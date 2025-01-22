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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş, 2024 Yılına Damga Vuran Olayların Fotoğraf Oylamasına Katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş, 2024 Yılına Damga Vuran Olayların Fotoğraf Oylamasına Katıldı
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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Anadolu Ajansının düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Savaşın acı izlerini taşıyan fotoğrafların etkileyici olduğunu belirtti.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Elmastaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram" ve Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" fotoğraflarına oy veren Elmastaş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları", "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" ve "Spor" kategorisinde ise İsmail Aslandağ "Arda'nın izinde" fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafları çekenleri tebrik eden Elmastaş, AA muhabirine, Anadolu Ajansının 5 kategoride düzenlediği oylamada birbirinden başarılı fotoğrafların olduğunu söyledi.

Oylamada çok farklı karelerle karşılaştığını anlatan Elmastaş, "Burada dikkatimi çeken fotoğraflar vardı. Bazı fotoğraflarda Suriye ve Filistin başta olmak üzere aslında acının ve savaşın izlerini fazlasıyla görüyorsunuz. Özellikle çocuk ve kadınlarla ilgili savaş ortamını yansıtan çok sayıda fotoğraf gördüm. Bu bizi derinden etkiledi. İnşallah 2025'te bu tarz karelerle karşılaşmayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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