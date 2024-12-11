Bitlis Eren Üniversitesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Yardım Kampanyası

Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri "Kardeşimin Dolabı Projesi" ile ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında toplanan giysiler, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Kampanyayı yürüten öğrencilerden Esranur Cengiz, gönüllere dokunmak istediklerini söyledi.

Toplanan kıyafetleri yıkayıp ütüledikten sonra ihtiyaç sahiplerine teslim edeceklerini belirten Cengiz, "Projemiz kısa sürede ilgi gördü. Olumlu dönüşler aldık. Gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlarımız var. Onların ihtiyaçlarını giderdiğimiz için mutlu oluyoruz. Projemizin ileriki yıllarda da sürmesini istiyoruz." dedi.