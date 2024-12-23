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Bitlis Eren Üniversitesi'nden Chaerophyllum Cinsi Bitkiler İçin Önemli Proje

Bitlis Eren Üniversitesi'nden Chaerophyllum Cinsi Bitkiler İçin Önemli Proje
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Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Murat Kürşat’ın yürütücülüğündeki proje, Türkiye'deki Chaerophyllum cinsinin taksonomik revizyonunu yaparak biyolojik aktivite özelliklerini inceleyecek ve derin öğrenme teknikleri ile sınıflandırma gerçekleştirecek.

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Kürşat'ın yürütücülüğünü yaptığı " Türkiye'de Yayılış Gösteren Chaerophyllum L. (Apiaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu, Bazı Biyolojik Aktivite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Derin Öğrenme Teknikleriyle Sınıflandırmaları" projesi, destek almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın "1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenecek proje ile Chaerophyllum (Hılak otu) cinsine ait bitkilerin analizi yapılarak biyolojik aktivite özelliklerinin incelenmesi hedefleniyor.

Bu çalışmayla bitkilerin derin öğrenme teknikleriyle sınıflandırılması da yapılarak elde edilecek sonuçların biyoteknolojik araştırmalar için önemli kaynak olacağı öngörülüyor.

Rektör Prof. Dr. Elmastaş, üniversitede görevli öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde ses getiren bilimsel projeler üretmesinin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Projeye her türlü desteği sunacaklarını ifade eden Elmastaş, çalışmanın bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

Kürşat ise bu araştırmanın Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine ışık tutmanın yanı sıra biyoteknolojik çalışmalar için de önemli bir rehber olacağına vurgu yaparak, projeye desteklerinden dolayı TÜBİTAK yetkililerine ve Elmastaş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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