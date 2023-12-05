Üye Girişi
Haberler

Bitlis Eren Üniversitesi'nde Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bitlis Eren Üniversitesi'nde Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Vali Erol Karaömeroğlu, engellilerin topluma katkı sağlaması için çaba gösterileceğini belirtti. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise her bireyin potansiyeline ulaşmasını sağlamak için adımlar attıklarını söyledi.

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörlüğünce "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Vali Erol Karaömeroğlu, her zaman engellilerin yanında olduklarını belirtti.

Karaömeroğlu, engellilerin kendine yeten ve güven dolu bireyler olarak topluma katkı sağlaması için hep birlikte çaba göstereceklerini ifade etti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise üniversite olarak, her bireyin potansiyeline ulaşmasını sağlamak, eğitimde ve sosyal yaşamda eşit fırsatlar sunmak için adımlar attıklarını söyledi.

Bu çabaların sadece bir başlangıç olduğunu kaydeden Elmastaş, "Daha fazla ilerleme kaydetmek için bir arada durmalıyız. Engelliler Haftası, sadece bu haftaya özgü bir çaba değil, aksine her gün, her an daha kapsayıcı bir toplum oluşturma amacını taşımalıdır. Engelli bireylerle empati kurmak, deneyimlerini anlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak, sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda insan haklarına saygı göstermek adına önemlidir." diye konuştu.

Engelsiz Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mesut Arslan ve temsili öğrencilerin konuşmalarının ardından solist Nurgül Özer ile Alper Koçakoğlu, müzik dinletisi sundu.

"Cennetin Rengi" adlı filmin gösterimi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrenci Hasan Tek'e ait kişisel serginin açılmasıyla son bulan programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, Eren Holding Bitlis Temsilcisi Metin Kazaz, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Zakir Sarıkaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Engelliler Günü Aralık Bitlis Engelliler Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Aile canlı izle! Show TV Aile 23. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE! Ali Yerlikaya İBB adayı mı olacak? İddialar hakkında Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? Başak Demirtaş İBB adayı mı olacak? HEDEP İstanbul adayı belli oldu mu? Eyvah Eyvah filmi oyuncuları! Eyvah Eyvah ne zaman çekilmiştir? Eyvah Eyvah filmi konusu, oyuncuları ve Eyvah Eyvah özeti! Osman Gürün aday mı? 2024 yerel seçimlerde Osman Gürün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacak mı? Müslüm Gürses neden öldü? Müslüm Gürses ölüm nedeni ne, ölüm sebebi ne? 10 bin polis alımı ne zaman? 10 BİN POLİS ALIM ŞARTLARI NELERDİR? Bakan Yerlikaya duyurdu Müslüm Gürses kaç yaşında öldü? Müslüm Gürses ne zaman öldü? Müslüm Gürsesneden hayatını kaybetti? Müslüm Gürses ne zaman öldü? Müslüm Gürses şarkıları, sözleri
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title