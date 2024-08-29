Bitlis Eren Üniversitesi'nde Arıcılık İşletmesinde Bal Hasadı Yapıldı

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen arıcılık işletmesinde bal hasadı yapıldı.

Hasat etkinliğine, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak ile Bitlis Eğitim ve Tanıtım Vakfı Bitlis Şube Başkanı Güven Güngördü katıldı.

Elmastaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıl önce 75 kovanla arıcılık işletmesini kurduklarını, bu yıl da kovan sayısını 100'e çıkardıklarını söyledi.

Geçen yıllarda kovan başına ortalama 10 kilogram bal aldıklarını belirten Elmastaş, "Balımız organik olduğu için bir günde tükeniyor. Bu bal ilgili birimlerimizce satılarak dönersermaye hesabına aktarılıyor. Bu yıl da aynı verimi bekliyoruz. 1-2 gün içinde sağımı yapılacak. Bu bizim için önemli bir alan. Asıl amacımız Bitlis balının önemini ortaya koymak ve markalaştırmak." dedi.

Bitlis balının coğrafi işaret olarak tescil edilmesi için yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Elmastaş, üniversite olarak Bitlis balına bilimsel anlamda katkı sağlamak, verimi ve kaliteyi artırmak için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bu amaçla Üniversitede arıcılık bölümü açtıklarını belirten Elmastaş, "Arıcılıkla ilgili özellikle Bitlis'in florası tasnif edildi. Aynı şekilde bu faaliyetimizi sürdüreceğiz. Bal laboratuvarı ünitemizi kurduk. Bunun akredite çalışmaları devam ediyor. Akredite laboratuvar olarak bölgede bir merkez olmak istiyoruz. Onu da kısa sürede tamamlayacağız. Akredite çalışmalarımızın yüzde 80'i tamamlandı. Bu laboratuvar üzerinden Bitlis'te ve bölgede üretilen balları tahlil ederek piyasaya sürülmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Program, bal ikramıyla sona erdi.