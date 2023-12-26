Bitlis Eren Üniversitesi Gazze için kermes düzenledi

Türk Kızılay Bitlis Şubesi ile Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) Genç Kızılay Öğrenci Kulübü tarafından Gazze halkı için kermes düzenlendi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve oradaki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla BEÜ merkezi konferans salonunda düzenlenen kermes, üniversite personeli, öğrenci ve vatandaşlardan ilgi gördü.

Kermese katılan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gazze'deki zulüm ve insanlık dramına dikkati çekerek, Filistin halkı için yapılan yardımların önemli olduğunu belirtti.

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan öğrencilere teşekkür eden Elmastaş, üniversitenin bu tür etkinliklerle toplumsal bilinci güçlendirme ve öğrenciler arasında yardımlaşma kültürünü teşvik etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Elde edilen gelirin Filistin halkına gönderileceği kermese, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, HÜDA PAR Bitlis İl Başkanı Cengiz Karakaya, Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personeli il öğrenciler katıldı.