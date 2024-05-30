Bitlis Eren Üniversitesi Erasmus ve Avrupa Birliği projelerinde görev alan akademisyenlere teşekkür belgesi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlüğün senato odasında düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversitenin uluslararası alanda tanınırlığını artıran ve bilimsel katkılar sunan projelerde görev alan tüm akademisyenleri tebrik etti.

Elmastaş, "Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde üniversitemiz daha güçlü ve prestijli bir konuma gelmiştir. Gelecekte de bu tür projelerde başarıyla yer alacağınıza inancım tamdır. Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından akademisyenlere belgelerinin takdim edildiği programa, rektör yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz ve genel sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman da katıldı.