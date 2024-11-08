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Bitlis Eren Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılına Başladı

Bitlis Eren Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılına Başladı
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Bitlis Eren Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılı açılış töreni düzenledi. Törende Vali Ahmet Karakaya ve Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversitenin şehre katkılarını ve eğitimdeki hedeflerini vurguladılar. 15 bin öğrenciye eğitim veren üniversite, turizm alanında ihtisas üniversitesi olma misyonu ile çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Eren Üniversitesinin 2024-2025 Akademik Yılı düzenlenen törenle başladı.

Üniversitenin merkezi konferans salonunda yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Üniversitenin tanıtım filminin izlendiği, müzik dinletisinin sunulduğu törende bir konuşma yapan Vali Ahmet Karakaya, üniversitelerin bulundukları şehirlere evrenselliği getirdiğini belirterek, "Üniversiteler farklı bir atmosfer yaşatarak şehri her alanda yükseltiyor. Bu anlamda çok kıymetli kuruluşlardır. Bitlis'e çok katkısı var." dedi.

Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise 6 fakülte, 9 meslek yüksekokulu ile araştırma ve uygulama merkezinde 15 bin öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Üniversitenin alt ve üst yapı konusundaki eksiklerini tamamlamak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Elmastaş, şunları kaydetti:

"Kampüsümüzün çevre düzenlemesi, yemekhane ve diğer fiziki binaların düzenlenmesi gibi önemli çalışmaları kısa sürede hayata geçirerek modern bir eğitim ve yaşam alanı oluşturduk. Bu iyileştirmelerle hem öğrencilerimizin hem de akademik ve idari personelimizin daha verimli ve keyifli ortamda çalışmalarını sağlamayı hedefledik. Üniversitemiz turizm alanında ihtisas üniversitesi oldu. Bu misyon doğrultusunda bölgenin kültürel ve doğal zenginliklerini öne çıkaracak çalışmalar yaparak hem turizm sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hem de Bitlis'in turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz."

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da üniversitenin şehre büyük katkı sağladığını ifade etti.

Törene, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
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