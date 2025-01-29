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Bitlis Emniyet Müdürü, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Bitlis Emniyet Müdürü, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
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Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy verdi. Şekeroğlu, özellikle 'Özgür Suriye' ve 'Doğal Yaşam ve Çevre' kategorilerindeki eserleri değerlendirdi.

Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şekeroğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğraflarına oy veren Şekeroğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" ve "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafını seçti.

Şekeroğlu, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, fotoğrafları çekenleri tebrik etti.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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