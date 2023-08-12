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Bitlis Emniyet Müdürü Şekeroğlu göreve başladı

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Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Bitlis Emniyet Müdürü olarak atanan Ortaç Şekeroğlu, görevine başladı.

Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Bitlis Emniyet Müdürü olarak atanan Ortaç Şekeroğlu, görevine başladı.

İl Emniyet Müdürü Şekeroğlu için müdürlük binası önünde karşılama töreni düzenlendi.

Şekeroğlu, çiçek takdiminin ardından kendisini karşılayan polis mangasını selamladı.

Müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle selamlaşan Şekeroğlu, daha sonra makamına geçerek kent ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel

Bitlis Güncel Haberler

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